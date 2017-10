Vom Generalstabs-Befehlsstand zur Bitcoin-Schmiede: Video aus einem Schweizer Bunker [FOTOS, VIDEO]

© Joon Ian Wong/Quartz Vom Generalstabs-Befehlsstand zur Bitcoin-Schmiede: Video aus einem Schweizer Bunker [FOTOS, VIDEO]

Der britische Journalist Joon Ian Wong hat einen geheimen Bunker in den Schweizer Alpen besucht, wo die IT-Firma Xapo die Bitcoins ihrer Kunden aufbewahrt. "Das ist kein einfaches Datenlager: Es wurde mir gesagt, dass dieses sich in einem ehemaligen Militärbunker befindet, der tief in einem Granitberg versteckt ist. Sein genauer Ort ist ein Geheimnis", erzählte der Journalist. Der Bunker wurde 1947 errichtet und diente als geheimer Befehlsstand der Schweizer Armee während des Kalten Krieges.