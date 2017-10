Mindestens sechs Tote bei Selbstmordanschlag auf Polizei in Pakistan

Quelle: Reuters Mindestens sechs Tote bei Selbstmordanschlag auf Polizei in Pakistan (Symbolbild)

Bei einem Selbstmordanschlag pakistanischer Taliban auf einen Polizeilastwagen in Südpakistan sind nach offiziellen Angaben mindestens sechs Menschen getötet worden. Der Anschlag ereignete sich am Morgen in Quetta, einem Vorort der Hauptstadt der Provinz Baluchistan. Alle Toten seien Polizisten, sagte ein örtlicher Polizeibeamter, Khurshid Khan. Bisher wisse er von 22 Verletzten. Die meisten seien ebenfalls Polizeibeamte, es seien aber auch einige Zivilisten darunter.