Gefragter Job: Über 50 Menschen bewerben sich in Simbabwe um das Henkersamt

Quelle: Reuters Gefragter Job: Über 50 Menschen bewerben sich in Simbabwe um das Henkersamt (Symbolbild)

Mehr als 50 Frauen und Männer haben sich in wenigen Monaten in Simbabwe um einen recht gruseligen Job beworben: Die Regierung sucht momentan nach einer Henkerin bzw. einem Henker. Das Amt war seit dem Jahr 2005 unbesetzt, als die letzte Exekution stattgefunden hat. In der Zwischenzeit ist die Warteschlange zum Schafott allerdings wieder auf 92 Verurteilte angewachsen.