Rund 200.000 Katalanen protestieren gegen Inhaftierung von Separatisten

Kurz vor Ablauf eines Ultimatums aus Madrid verschärft die Inhaftierung zweier Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung die Spannungen zwischen der Zentralregierung in Madrid und den Separatisten in Barcelona. Zehntausende Menschen haben am Dienstagabend in Barcelona gegen die Festnahme von zwei führenden Aktivisten protestiert. Der Sprecher der Regionalregierung Kataloniens, Jordi Turull, bezeichnete den Vorfall als "demokratische Schande".