Quelle: Reuters Xi Jinping eröffnet Kongress der Kommunistischen Partei in China

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat am Mittwoch in Peking den 19. Parteitag der Kommunistischen Partei der Volksrepublik China eröffnet. Im Mittelpunkt des ersten Tages stand der so genannte Politische Bericht des Parteichefs, in dem er seine Vision für die zweitgrößte Wirtschaftsnation präsentiert.