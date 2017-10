Vorbereitungen für Halloween: Anne-Frank-Kostüm sorgt für viel Kritik

© Screenshot der Webseite Vorbereitungen für Halloween: Anne-Frank-Kostüm sorgt für viel Kritik

Im Vorfeld des beliebten Maskenfestes Halloween, das in den USA jeweils am 31. Oktober begangen wird, erweitern manche Geschäfte ihr Kostüm-Angebot auf eine ziemlich umstrittene Art und Weise. In diesem Jahr können sich US-Schülerinnen nicht nur als Zombie oder Vampirin, sondern auch als Anne Frank verkleiden. Das Kostüm des während des Holocausts getöteten jüdischen Mädchens hat für viel Kritik gesorgt.