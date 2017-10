Marslandschaft in Albion: Rote Sonne über Großbritannien nach Hurrikan Ophelia [FOTOS]

Quelle: www.globallookpress.com Marslandschaft in Albion: Rote Sonne über Großbritannien nach Hurrikan Ophelia

Der Himmel wurde rot und die Sonne – tief orange. Diese optische Änderung, die viele Einwohner Großbritanniens am Montag sehr erstaunte, wurde von Hurrikan Ophelia verursacht. Über ganz England hatte man das Gefühl, als ob man in der Mitte eines Sandsturms in der Sahara Wüste wäre. Teilweise stimmte das sogar – weil an dem Farbwechsel eben Sand und Staub aus Afrika "schuld" waren.