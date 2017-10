Da steht ein Pferd in der Lobby: Kanadierin steigt in Hotel mit Reittier ab [VIDEO]

Quelle: www.globallookpress.com Kanadierin steigt in Hotel mit Pferd ab [VIDEO] (Symbolbild)

Eine Kanadierin ist während ihres Besuchs in der Stadt Georgetown im US-Bundesstaat Kentucky zusammen mit ihrem Pferd in einem Hotel eingekehrt. Zuerst kam die Frau mit ihrem Hund im Gästehaus an. Bei der Anmeldung fragte sie nur zum Spaß, ob auch ihr Pferd Blizz im selben Ressort absteigen könnte. Die Antwort war überraschenderweise positiv.