Rodrigo Duterte soll weg: NGOs pochen gegen Gewaltspiele mit philippinischem Staatschef in App Store

© Screenshot des YouTube-Videos Rodrigo Duterte soll weg: NGOs pochen gegen Gewaltspiele mit philippinischem Staatschef in App Store

131 Nichtregierungs-Organisationen aus aller Welt haben einen Brief an den Apple-Vorstandsvorsitzenden Tim Cook unterzeichnet, in dem sie die Konzernleitung auffordern, Computerspiele mit dem philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte als Protagonisten von der Vertriebsplattform App Store zu löschen. Die NGOs listen im Schreiben mehrere Handyspiele auf, die ihrer Meinung nach Gewalt und Mord verherrlichen.