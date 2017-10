Russisches Militär liefert Lebensmittel in die kürzlich befreite syrische Provinz al-Quneitra

Quelle: Sputnik Russisches Militär liefert Lebensmittel in die kürzlich befreite syrische Provinz al-Quneitra (Illustration)

Das Zentrum für die Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien hat humanitäre Hilfe in die syrische Provinz al-Quneitra geliefert. Der russische Militärkonvoi stellte zwei Tonnen Lebensmittel in der Stadt Khan-Arnabi bereit. Laut dem russischen Verteidigungsministerium wurde der Ort der Zustellung anhand einer Analyse der humanitären Situation im Südwesten von Syrien ausgewählt.