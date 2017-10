Archäologen graben in Jerusalem erstmals römisches Theater aus

Israelische Archäologen haben bei Grabungen zum ersten Mal in Jerusalem ein römisches Theater entdeckt. Außerdem sei ein seit 1700 Jahren verdeckter Teil der Klagemauer in Jerusalems Altstadt freigelegt worden, sagte eine Sprecherin der Altertumsbehörde am Dienstag. Das im Vergleich zu anderen römischen Theatern eher kleine Bauwerk verfügte nach Angaben der Behörde über rund 200 Sitze.