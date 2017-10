Kurz vor knapp: Amerikaner stöbert Gewinnschein für 24,1 Millionen Dollar in altem Hemd auf

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Als es fast schon zu spät war: Ein 68-jähriger Amerikaner aus New Jersey hat im letzten Moment einen Gewinnschein der New York Lotterie in der Tasche seines alten Hemdes entdeckt, der ihm eine fast märchenhafte Summe in Höhe von 24,1 Millionen US-Dollar brachte. Erst zwei Tagen vor dem Ablauf des Lotterieloses forderte der Amerikaner seinen Gewinn ein.