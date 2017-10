Abriss des RAF-Gerichtssaals in Stuttgart geplant

Quelle: www.globallookpress.com Abriss des RAF-Gerichtssaals in Stuttgart geplant

40 Jahre nach der Hochphase des RAF-Terrors soll in Stuttgart ein Symbol dieser Zeit abgerissen werden: Der Gerichtssaal am Gefängnis in Stammheim, der in den 70ern durch die Verfahren gegen die RAF-Terroristen Ulrike Meinhof, Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe weltweit bekannt wurde.