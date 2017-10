Nach Jahrzehnten in Privatgarten: Stasi-Jet geht ins Museum

Ein ehemaliger Passagierjet, an dem die Stasi einst trainiert hat, wird jetzt in Einzelteilen in ein Museum gebracht. Nach monatelanger Vorbereitung begannen Flugzeug-Experten am Montag in Grünz in Vorpommern mit der Verladung der Tupolew 134. Ein 130-Tonnen-Kran lud Tragflächen und Triebwerke auf Schwerlaster.