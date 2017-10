McDonalds Aktion "Phone Off, Fun On": Mehr Zeit mit Familie verbringen, anstatt ins Handy zu starren

© MCDONALD'S SINGAPORE McDonald's Aktion "Phone Off, Fun On": Mehr Zeit mit Familie verbringen, anstatt ins Handy zu starren

Die Fast-Food-Kette McDonalds hat in Singapur eine Kampagne mit dem Titel "Telefon aus, Spaß an" gestartet, um seine Besucher zu begeistern, Handys beiseite zu legen und mit ihren Familienangehörigen zu sprechen. Zu diesem Zweck wurden spezielle Behälter für 100 Handys aufgestellt, so dass man seine Mahlzeit ohne Smartphone genießen kann. Das war jedoch zu anspruchsvoll, weil die meisten Menschen es nur fünf Minuten ohne ihre Geräte aushalten konnten.