Indien: Menschenfressende Tigerin zum Abschuss freigegeben, aber von Elektrozaun erwischt

Indische menschenfressende Tigerin zu Abschuss verurteilt, doch von Elektrozaun erwischt

In Indien tötete ein Tigerweibchen vier Menschen, ein Gericht hatte den Abschuss der Raubkatze angeordnet - nun wurde das Tier tot in einem Elektrozaun entdeckt, sagte ein Sprecher der Naturschutzbehörde im Bundesstaat Maharashtra am Montag. Ein Bauer hatte demnach den Zaun aufgestellt, um wilde Tiere fernzuhalten. Die Tigerin hatte mehrere Dörfer in der Region in den vergangenen Wochen terrorisiert, so der Sprecher.