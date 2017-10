Afghanische Polizei verhindert Anschlag in Kabul

Die Polizei in Afghanistan hat einen schweren Anschlag in der Hauptstadt Kabul verhindert. Nach Angaben des Innenministeriums stellten Sicherheitsbeamte am Samstagabend einen mit Sprengstoff-Kanistern beladenen Lastwagen sicher. Der Fahrer wurde bei einer Polizeikontrolle angeschossen und festgenommen.