Verdi ruft zu Protestaktion bei Air Berlin auf

Quelle: Reuters

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Montag zu einer Protestaktion bei der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin auf. Mit einer "aktiven Mittagspause" am Air-Berlin-Gelände in Berlin-Tegel solle die Forderung nach größtmöglicher Unterstützung für die Beschäftigten in der Zeit der Insolvenz unterstrichen werden, erklärte die Gewerkschaft am Sonntag. Es müssten Perspektiven für die Zukunft der Mitarbeiter geschaffen werden.