Nach Schulmassaker in Kenia: Aufgebrachte Menschen verbrennen mutmaßlichen Täter

Quelle: Reuters Nach Schulmassaker in Kenia: Aufgebrachte Menschen verbrennen mutmaßlichen Täter (Symbolbild)

Der mutmaßliche Täter eines Massakers in einer kenianischen Schule ist im Polizeigewahrsam von einer Gruppe Menschen getötet worden. "Bürger sind in das Polizeirevier in Kakuma, wo der Student in Gewahrsam war, eingedrungen, haben die Polizisten überwältigt und den Schüler angegriffen", sagte der örtliche Polizeichef David Nyabuto am Sonntag. Die aufgebrachten Menschen hätten den jungen Mann am Samstagnachmittag zusammengeschlagen und anschließend verbrannt.