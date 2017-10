Pornomagnat setzt 10 Millionen US-Dollar für relevante Informationen aus, um Donald Trump zu stürzen

Quelle: Reuters Pornomagnat setzt 10 Millionen US-Dollar für relevante Informationen aus, um Donald Trump zu stürzen

Der Herausgeber des Pronomagazins Hustler, Larry Flynt, hat zehn Millionen US-Dollar für sensible Informationen ausgesetzt, die eine Amtsenthebung des 45. US-Präsidenten Donald Trump herbeiführen könnten. Das entsprechende Inserat gab er in der Zeitung The Washington Post auf. Der eine Seite große Text wurde am 15. Oktober veröffentlicht. Wie viel Geld der Verleger dafür ausgegeben hatte, teilte das Blatt nicht mit.