Terroranschlag in Mogadischu fordert mehr als 90 Menschenleben

Die Zahl der Todesopfer nach einem der wohl schwersten Selbstmordanschläge der vergangenen Zeit in Somalia ist auf mehr als 90 gestiegen. Mehrere Getöteten seien am Sonntagmorgen aus den Trümmern der beschädigten Gebäude in der Hauptstadt Mogadischu geborgen worden, teilte der Polizist Mohamed Dahir mit. Zudem seien bei dem Selbstmordanschlag am Samstag mehr als 120 Menschen verletzt worden.