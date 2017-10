Oscar-Akademie schließt Harvey Weinstein nach Sexskandal aus

Die Oscar-Akademie hat den Filmproduzenten Harvey Weinstein nach Vorwürfen wegen sexueller Belästigungen aus dem renommierten Verband ausgeschlossen. Er verdiene nicht den Respekt seiner Kollegen, hieß es zur Begründung in einer Mitteilung der Organisation. Der Vorstand der Academy of Motion Picture Arts and Sciences war am Samstag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen.