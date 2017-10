Kirgisistan wählt Staatschef

Quelle: Sputnik Kirgisistan wählt Staatschef (Archivbild)

Am Sonntag wird in Kirgisistan ein neuer Präsident gewählt. Die wahlberechtigten Bürger können ihre Stimme in einem der insgesamt 2.375 Wahllokale abgeben, 37 davon befinden sich im Ausland. Der Urnengang wird um 20 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ) zu Ende sein. Wahlberechtigt sind knapp vier Millionen Menschen.