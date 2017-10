Deutsche NGO "Sea Watch" unterschreibt Regeln für Mittelmeer-Einsätze

Mehrere Monate nach Verhandlungen mit privaten Seenotrettern auf dem Mittelmeer hat die deutsche Organisation "Sea Watch" einen Verhaltenskodex der italienischen Regierung unterschrieben. Mit dem Regelkatalog will die Regierung in Rom die Einsätze zur Rettung von Migranten auf eine neue Grundlage stellen. Nun hätten sechs von acht Organisationen ihm zugestimmt, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Samstag in Rom.