Vier Tote nach Elefantenattacke in Rohingya-Flüchtlingslager in Bangladesch

Quelle: www.globallookpress.com Vier Tote nach Elefantenattacke in Rohingya-Flüchtlingslager in Bangladesch (Symbolbild)

Ein wilder Elefant hat am Samstag ein Rohingya-Flüchtlingslager in Bangladesch überrannt. Bei dem Vorfall unweit der Stadt Cox’s Bazar kamen mindestens vier Menschen ums Leben. Mehrere Heimatvertriebene erlitten Verletzungen und mussten in einem Krankenhaus der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen behandelt werden. Nach Angaben der Polizei handele es sich bei den Opfern um eine Frau und drei Kinder.