Bundeswehr lässt NH90-Hubschrauber überprüfen

Quelle: Reuters Bundeswehr lässt NH90-Hubschrauber überprüfen (Archivbild)

Die Bundeswehr hat erneut technische Probleme mit ihren NH90-Hubschraubern. Die Mehrzweck-Helikopter, die auch in Mali im Einsatz sind, werden derzeit aus Sicherheitsgründen überprüft. In einigen Fällen sei die Überprüfung abgeschlossen, diese Hubschrauber dürften wieder starten, hieß es im Verteidigungsministerium am Samstag.