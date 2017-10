US-Bürger wird nach 23 Jahren Haft freigesprochen

Quelle: Reuters US-Bürger wird nach 23 Jahren Haft freigesprochen (Symbolbild)

Der Afroamerikaner Lamonte McIntyre ist am Freitag im US-Bundesstaat Kansas nach 23 Jahren im Gefängnis wieder auf freien Fuß gekommen. Ein Richter befand ihn am zweiten Tag der Anhörung für unschuldig. Der Ex-Häftling bedankte sich bei allen, die in seine Unschuld geglaubt und ihn unterstützt hatten.