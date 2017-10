Französischer Beamter schickt zufällig an Terrorverdächtigen Überwachungsdaten

Ein Mitarbeiter des französischen Nachrichtendienstes SCRT hat zufällig an einen Terrorverdächtigen die über ihn gesammelten Überwachungsdaten zukommen lassen. Der Agent sollte Informationen über einen Imam in Paris beschaffen, den die Polizei des Extremismus verdächtigte. Als der Sicherheitsbeamte die Daten an einen Kollegen weiterschicken wollte, verwechselte er den Empfänger.