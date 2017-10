Erste Bewohner von Bondo kehren nach Felssturz zurück

Quelle: Reuters Erste Bewohner von Bondo kehren nach Felssturz zurück

Knapp zwei Monate nach dem gigantischen Felssturz in der Schweiz sind am Samstag die ersten Bewohner des betroffenen Ortes Bondo in ihre Häuser zurückgekehrt. Es gebe nun wieder Wasser und Strom, sagte der Sprecher des Führungsstabs, Christian Gartmann, der Schweizer Nachrichtenagentur sda. Insgesamt 65 Menschen aus der "grünen Zone" dürften nun wieder zurück.