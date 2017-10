Russische Armee verteilt Hilfsgüter in Syrien

Quelle: Sputnik Russische Armee verteilt Hilfsgüter in Syrien (Archivbild)

Das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien hat in das Dorf Tel-Ayoub in dem Gouvernement Aleppo humanitäre Hilfe geliefert. Außerdem empfingen russische Ärzte in einem extra dafür aufgeschlagenen Feldlazarett rund 100 Dorfbewohner. Sie teilten der Nachrichtenagentur RIA Nowosti mit, dass sich in der von Kampfhandlungen und Hunger geplagten Gegend Infektionskrankheiten schnell ausbreiten würden.