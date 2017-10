Mutter nimmt ihrem Sohn das Tablet weg - Er verpetzt sie bei der Polizei, die sofort ausrückt

Quelle: www.globallookpress.com Mutter nimmt ihrem Sohn Tablet weg - Er verpetzt sie bei Polizei (Symbolbild)

Mit einem Anruf bei der Polizei hat ein Zehnjähriger eigentlich nur seine Mutter verpetzen wollen, weil sie zuvor unerwartet streng mit ihm gewesen war. Die Leitstelle schickte allerdings gleich einen Rettungswagen und eine Polizeistreife zur Adresse des Jungen. Was war passiert? Wie die Polizei Oberbayern Süd am Freitag auf Twitter mitteilte, war am frühen Donnerstagabend bei den Kollegen in Rosenheim ein verrauschter Notruf des weinenden Jungen eingegangen.