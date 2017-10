Mexiko: Hündin Frida, die 52 Menschen nach Erdbeben rettete, mit Graffito geehrt

Nach dem Erdbeben in Mexiko am 19. September hat die Labrador Hündin Frida 52 Menschen gerettet. Die Hündin, die bei der mexikanischen Marine dient, suchte nach Überlebenden in den Trümmern und half, sie aus zerstörten Häusern zu ziehen. Am 10. Oktober erschien in der Mexiko-Stadt ein Graffito, auf dem Frida abgebildet wurde. Die Hündin wurde dabei in ihrer Rettungsausrüstung dargestellt: Mit einer Weste und einer Schutzbrille.