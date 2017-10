Gabriel: US-Verhalten in Iran-Frage bringt Europa in gemeinsame Position mit Russland und China

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hat am Freitag in einem Interview erklärt, dass ein möglicher Verzicht der USA auf den Atomdeal mit dem Iran Europa "in der Iran-Frage in eine gemeinsame Position mit Russland und China gegen die USA bringt".