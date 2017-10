Türkische Armee errichtet Beobachtungsposten im syrischen Idlib

Quelle: www.globallookpress.com Türkische Armee errichtet Beobachtungsposten im syrischen Idlib

Nach ihrem Einmarsch in die nordsyrische Provinz Idlib hat die türkische Armee dort mit dem Aufbau von Beobachtungsposten begonnen. Das teilten die Streitkräfte am Freitag mit. Die türkische Armee war am vergangenen Sonntag nach offiziellen Angaben zu einem "Erkundungseinsatz" nach Idlib eingerückt.