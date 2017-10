Wissenschaftler nennen Luftverschmutzung als Grund für Tod von rund 500.000 Europäern jährlich

Die Luftverschmutzung verursacht jedes Jahr in Europa mehr als 500.000 vorzeitige Todesfälle, teilte die Europäische Umweltagentur (EEA) am Mittwoch mit. Dabei seien vier von fünf Todesfällen (428.000) direkt mit dem Feinstaub verbunden. Bei diesem handelt es sich um Staubpartikel, deren Größe weniger als 2,5 Mikron ist und die in die Lungen eines Menschen oder sogar in den Blutkreislauf gelangen können.