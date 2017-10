Umweltsatellit Sentinel-5P ins All befördert

Der Umweltsatellit Sentinel-5P soll künftig die Erdatmosphäre, den Zustand der Ozonschicht und Klimaveränderungen erforschen. Die Europäische Weltraumbehörde Esa schickte das Gerät am Freitag ins All, wie sie kurz darauf twitterte. Demnach hob pünktlich um 10.27 Uhr MESZ eine Rockot-Trägerrakete mit dem knapp eine Tonne schweren Satelliten vom Weltraumbahnhof Plessezk in Nordrussland ab.