Louis Vuitton und Star Wars: Modehaus präsentiert Stormtrooper-Schuhe für fast tausend Euro

Das französische Modehaus Louis Vuitton und dessen Designer Nicolas Ghesquière haben eine neue Sportschuhe-Kollektion präsentiert. Bei der Schaffung des Kunstwerks aus der Modewelt ließ sich Ghesquière von klassischen Basketballschuhen aus den 1990-er Jahren sowie von Schuhen der so genannten Stormtrooper aus der Film-Franchise "Star Wars" inspirieren.

Der obere Teil der Schuhe ist aus einem synthetischen Hightech-Stoff hergestellt, die Schuhsohle aus Kautschuk. Die Sohle weist zudem eine umgedrehte, V-förmige Biegung auf. Die neuen Sneakers sind in zwei Farben verfügbar – in Weiß und Schwarz, außerdem gibt es noch ein Modell in Kontrastfarben. Der Preis beträgt 850 Euro. Die Kunden können die Ware auch im Online-Laden kaufen.

