U-Haft für Ex-Präsidentin Südkoreas Park verlängert

Ein Gericht in Südkorea hat die Untersuchungshaft der früheren Präsidenten Park Geun Hye vor Abschluss ihres Prozesses wegen Korruptionsvorwürfen verlängert. Das Bezirksgericht in Seoul stellte am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen weiteren Haftbefehl gegen die 65-jährige Park aus.