Mann lässt Wasser im Haus ein Jahr ununterbrochen laufen – 10.800 Euro Rechnung

Quelle: www.globallookpress.com Mann lässt Wasser im Haus ein Jahr ununterbrochen laufen – 10.800 Euro Rechnung

Ein Hausbewohner hat in Salzgitter pausenlos Wasser in Badewanne, Waschbecken und Toilette laufen lassen und innerhalb eines Jahres rund sieben Millionen Liter verbraucht. Die Wohnungsverwaltung und der Wasserversorger riefen jetzt die Polizei, weil sie nach einer Wasserrechnung von 10.800 Euro einen Wasserschaden in dem Mehrfamilienhaus befürchteten.