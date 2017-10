Kreuzworträtsel lösen und Luxusvilla gewinnen - Ungewöhnliches Angebot auf Immobilienmarkt

Möchten Sie eine Villa aus dem 18. Jahrhundert in der schottischen Grafschaft Aberdeenshire besitzen? Alles, was Sie tun müssen, ist ein Kreuzworträtsel zu lösen und 25 Pfund Sterling (etwa 28 Euro) für die Teilnahme am Spiel zu bezahlen. Die derzeitige Besitzerin, die 54-jährige Unternehmerin Donna Pirie, hatte das Haus vor acht Jahren für 1,7 Millionen Pfund (rund 2 Millionen Euro) für ihre Kinder gekauft. Nun sind diese erwachsen und die Frau braucht kein so ein großes Haus mehr.