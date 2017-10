Wladimir Putin trifft sich mit deutschen Unternehmern: Nicht nur Großprojekte allein sind wichtig

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich am Donnerstag in Sotschi mit deutschen Unternehmern getroffen. An der Zusammenkunft beteiligte sich auch sein kasachischer Amtskollege Nursultan Nasarbajew. Der Kremlchef betonte, dass die russisch-deutschen Beziehungen im Wirtschaftssektor trotz aktueller Probleme im Politikbereich nicht nachgelassen hätten, obwohl Deutschland in Bezug auf den Warenumsatz mit Russland den ersten Platz an China abgetreten habe.