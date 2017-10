Rodrigo Duterte droht EU-Staaten mit Ausweisung von Botschaftern

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat nach EU-Kritik an seinem "Krieg gegen Drogen" damit gedroht, die diplomatischen Beziehungen zu den EU-Staaten abzubrechen. An die europäischen Botschafter gerichtet, sagte er am Donnerstag in einer Rede: "Wir können den diplomatischen Kanal morgen zumachen. Ihr verlasst mein Land in 24 Stunden. Ihr alle."