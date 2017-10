Neue Gruppe von Studentinnen absolviert syrische Militärhochschule [VIDEO]

© Facebook Neue Gruppe der Studentinnen absolviert syrische Militärhochschule

Eine Militärhochschule in Syrien hat eine weitere Gruppe weiblicher Offiziere ausgebildet und für den Beitritt in die syrische Armee vorbereitet, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Die Abschlussfeier begann mit einer Schweigeminute und einer Aufführung der syrischen Nationalhymne. Dann marschierten die in khaki-farbenen Uniformen gekleideten Frauen mit Gewehren und Säbeln.