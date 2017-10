Musikalische Diplomatie: Serbischer Außenminister singt für Erdogan auf Türkisch [VIDEO]

Der serbische Außenminister, Ivica Dacic, hat dem türkischen Präsidenten, Recep Tayyip Erdogan, anlässlich seines zweitägigen Staatsbesuches in Serbien ein ungewöhnliches Geschenk gemacht. Auf dem feierlichen Empfang sang Dacic ein Lied in türkischer Sprache.

Auf dem Video ist zu sehen, wie der Minister mit einem Mikrofon in der Hand vor dem Tisch, an dem Erdogan mit seiner Ehefrau und der serbische Präsident Aleksandar Vucic mit seiner Gattin sitzen, das Lied „Osman Aga“ aufführt. Die Anwesenden bedanken sich danach bei dem Minister mit lautem Beifall. Im Internet wurde der Clip aber nicht so positiv wahrgenommen. Viele Nutzer sagten, dass diese Szene deutlich machte, wie niedrig die serbische Regierung fallen kann.

