Breaking Bad: Haus des Protagonisten ständig mit Pizza beworfen - Besitzer errichten Zaun

Breaking Bad: Haus des Protagonisten ständig mit Pizza beworfen - Besitzer errichten Zaun (Symbolbild)

In der US-amerikanischen Stadt Albuquerque im Bundesstaat New Mexico wollen die Besitzer des Hauses, in dem der Protagonist der US-amerikanischen Krimi-Drama-Fernsehserie Breaking Bad wohnte, einen zwei Meter hohen Zaun errichten. Sie hätten es satt, dass alle Fans der zentralen Figur, Walter "Heisenberg" White, nachahmen wollen, indem sie Pizza-Stücke auf das Dach des Hauses werfen.