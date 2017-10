Über 40 Festnahmen nach Ausschreitungen in Paris

Nach Ausschreitungen bei einer ungenehmigten Demonstration in Paris hat die Polizei 41 Menschen vorläufig festgenommen. Der Protest im Park Bois de Boulogne im Westen der Hauptstadt habe sich gegen ein Treffen von Firmen-Personalchefs gerichtet, teilte die Polizeipräfektur am Donnerstag mit. Sieben parkende Autos seien beschädigt worden. Drei davon seien in Flammen aufgegangen, hieß es in der Polizei.