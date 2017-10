Rührende Szene aus US-Kinderheim: Mädchen freut sich über Adoption [VIDEO]

Eine Überwachungskamera in einem Kinderheim im US-Bundesstaat Utah hat eine rührende Szene festgehalten. Auf dem Video ist die überbordende Freude eines Mädchens zu sehen, als es erfährt, dass es demnächst von seinen Adoptiveltern abgeholt wird. Das 11-jährige Kind springt auf die Glücksbotin und umschließt sie in einer endlosen Umarmung.

Das herzzerreißende Video wurde von der Lehrerin Jackie Alexander veröffentlicht, die diese Glücksbotin war. "Ich weine, wenn ich dies schreibe. Das ist das Beste, was ich seit zwölf Jahren in diesem Beruf erlebt habe! Einem kleinen Mädchen zu sagen, dass es nun eine Familie hat, übertrifft alles. Ich kann diese Umarmung nicht in Worte fassen", schrieb die Erzieherin auf ihrer Facebook-Seite.

