Quelle: www.globallookpress.com Abkommen zum Schutz von Frauen vor Gewalt in Deutschland ratifiziert

Deutschland hat ein internationales Abkommen zum Schutz von Frauen vor Gewalt in Kraft gesetzt. Die Parlamentarische Staatssekretärin im Familienministerium, Elke Ferner (SPD), übergab am Donnerstag im Europarat in Straßburg die Ratifikationsurkunde für die Istanbul-Konvention.