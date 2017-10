Neue Wendung im Fall Kim Wall - Säge in Bucht bei Kopenhagen entdeckt

In einer Bucht, in der auch Leichenteile der schwedischen Journalistin geborgen worden waren, haben Taucher eine Säge entdeckt. Das Werkzeug sei nahe der Route gefunden worden, die der mordverdächtige Erfinder Peter Madsen nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem U-Boot fuhr, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Säge werde nun von Kriminaltechnikern untersucht.