Australierin kann Ähnlichkeit ihres Sohnes mit Vater nicht vertragen und tötet ihn - 33 Jahre Haft

Für den Mord an ihrem dreijährigen Sohn ist eine Australierin am Donnerstag nach Medienberichten zu einer Gefängnisstrafe von mindestens 33 Jahren verurteilt worden. Sie habe den Jungen geliebt, aber wegen seiner Ähnlichkeit mit dem Vater auch gehasst, hatte die 43-jährige der Polizei laut Aufzeichnungen erklärt, die der Oberste Gerichtshof im Bundesstaat New South Wales während des Prozesses auswertete.